趙文傑：風險有增無減　現金為王

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，2018年對金融市場而言，絕對是非常艱巨的一年。環球主要央行陸續關水喉，為大部分資產價格下跌的主因。另外，民粹主義的崛起，繼而衍生如貿易戰和英國脫歐等不明朗因素，導致本身宏觀條件轉差的金融市場火上加油。



筆者相信，能夠於去年逆水行舟，賺取正回報的投資者，大部分應屬於保守及審慎類型。借此機會，筆者簡單總括去年各項主要資產的表現。



股市方面，涵蓋新興市場的MSCI明晟世界股票指數於去年底收報455.66點，按年大跌11.2%。環球股市當中，去年首三季以新興市場表現較差，主要是資金流走轉移至美國。



然而，美股自去年9月創下歷史新高後，走勢便急轉直下。投資者對美國經濟衰退的憂慮升溫，部分企業更開始削減盈利預測，股市的高估值亦難以維持。若去年的投資組合側重於股票投資，相信回報表現備受拖累。



債市去年表現持平。彭博巴克萊美國綜合債券指數年底收報2,046點，與2017年相若。雖然聯儲局在去年加息4次，步伐乃自2015年尾加息以來最快。可是孳息曲線早前開始出現倒掛，經濟衰退機會增加令市場風險胃納縮減，資金開始流入遠期國債避險，配合市場預期加息步伐放緩，故帶動部分優質企業債受惠，獲得資金吸納。



商品市場方面，原油價格去年走勢異常波動。紐約期油踏入第四季後表演高台跳水，由高位每桶75美元水平，大挫至50美元樓下，年底收報45.41美元，按年跌24.8%，為各項主要資產中表現最差。



油價年尾大瀉主要由於經濟前景轉差，以及油組及俄羅斯早前表示不願意減產，惟兩者近期經已屈服，同意本月開始減產。至於另一種主要商品黃金去年呈先低後高的走勢，費城金銀指數收報每安士1,282.49美元，按年微跌1.6%。該資產近期開始發揮避險作用，預期價格逐步上揚。



美元一向被視為現金這項資產類別的指標，美匯指數去年顯著升4.4%，年尾收報96.173，反映在市場風險升溫之下，現金為王是投資學中的金科玉律。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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