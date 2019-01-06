曜熊理財：熊市當道　保守為上

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，踏入2019年，開市首天中港股市大跌，繼標普500指數去年12月創大蕭條以來的同期最差表現後，很多投資者樂觀地認為股市會出現反彈，不過，開市大跌很可能是今年整體基金表現的啟示。



標指近來的預期市盈率已從高位回落，美股回升的主要論據是股市在近來大跌後估值已偏低。然而，若有更多公司和蘋果公司一樣發出業績預警，美股估值並不便宜。



市場早前估計，標指成分股公司2019年每股盈利增加近8%，遠低於2018年24%的預估增幅。去年第四季科技板塊盈利增幅料放緩至12%，今年第一季更將放緩至2%。



在前景不明朗下，中國政府決定採取行動，將擴大普惠金融定向降準優惠政策的覆蓋面，引導金融機構更好地滿足小微企業的貸款需求，使更多的小微企業受益市場流動性合理充裕，保障金融市場平穩運行。



市場預計，中國將快減息，環球避險情緒再度劇增。大市開局失利，今年股市估計仍是熊市當道，走勢偏淡，手持現金仍為上策，貨幣基金及保守基金亦是不錯選擇。

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