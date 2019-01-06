鄭勤龍：中美貨幣政策或一齊寬鬆

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年首個交易日，環球主要指數普遍下挫，上周三恒指單日跌幅更逾700點，並有1,300隻股份的股價下跌，是20年以來最差開局。黃金價格繼續走強，反映避險情緒的需求仍然高企。在全球經濟增長放媛的預期下，油價曾一度受壓，但由年1月起，OPEC將實施為期六個月的石油減產，導致油價初步有反彈。



2018年的貿易摩擦造成全球供應鏈失衡，其對環球經濟的傷害已逐漸浮現。IHS Markit摩根大通全球製造業採購經理指數(PMI)跌至51.5，已有部分國家的PMI已率先跌破50榮枯線。IHS Markit公司表示，生產和新業務指標大幅下滑拖累了PMI指數，令其進一步走低，來自歐洲和亞太地區的訂單數量亦明顯減少。



PMI是衡量製造業的體檢表，是國際上通行的宏觀經濟監測指標體系之一，對國家經濟活動的監測和預測具有重要作用。PMI指數放緩，亦同時反映出企業對來年經濟的信心的下滑。今年上半年製造業能否有所改善，仍取決於3月中美貿易談判結果。



據彭博報道，反映交易者對美國聯儲局政策前景預測的美國國債，近期遠期孳息率息差(Near-Term Forward Yield Spread)，六個季度和三個月美債遠期孳息率之差已跌至-0.0653基點，這是2008年3月以來首次跌為負值。據聯儲局經濟學家Eric Engstrom和Steve Sharpe認為，這意味着美國在「未來多個季度」將會有貨幣寬鬆的政策推出。



日前人民銀行亦公布，自今年起將普惠金融定向降準，小型和微型企業貸款考核標準由單戶授信，小於500萬元人民幣調整為單戶授信小於1,000萬元人民幣，變相降準放水。分析預計，人行這個措施將釋放流動性7,000億至8,000億元人民幣，流動性或在2月初前釋放。



從星象顯示，2019年對環球經濟來說是休養生息之年，意味着各國在此年或因忙於整治內部的問題而無閒對外發動強烈的攻勢，有利將各國之間的矛盾與衝突暫時釋放出可以緩和的空間。



中美為了防止自家經濟硬着陸，在貨幣政策或會轉為寬鬆，但預料投資環境在來年仍會持續波動，令可作被動投資策略的盈利空間將愈來愈窄，因此投資者必須採取多樣化及靈活的投資方法，才可穩操勝券。

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