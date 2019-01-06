潘梓生：經濟面臨衰退危機

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，市場避險情緒似乎十分高漲，金價、日圓超買後遲遲未有下跌，美元兌日圓更趁日本假期時出現閃崩，一度跌2%。股市回穩，避險資金未有流出避險資產實屬意外，惟金價持續上升背後，可能是由於市場已預期美國2019年加息概率出現大幅變化。



聯儲局在去年12月加息後，美股大幅下跌，雖然聯儲局仍然表示今年將加息2次，但當時市場已開始預期聯儲局難以於2019年加息，全年加息1次的概率僅為50%。



不過，蘋果公司公布業績當日，美股期貨大幅下跌，連帶美國國債、利率期貨等價格大幅飆升。最新數據顯示，市場已認為聯儲局無法於2019年加息，減息1次或以上的概率更超過四成。



由此可見，經濟衰退已成為市場最新的共識，值得留意的是聯儲局加息概率與股市長時間成正向關係，即股市上升，加息概率則上升。惟近期美股曾大幅反彈，加息概率卻未有增加，反見下跌，可能代表股市已開始消化聯儲局放慢加息步伐，甚至減息的利好因素，風險市場的危機可能將與日俱增。

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