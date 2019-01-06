鄺紫珊：市況波動 環球基金大洗牌

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美股走勢可說暴起暴落，衝擊全球投資信心，2019年開市的首個星期也未能讓投資者恢復信心，縱使中美雙方顯示友好，雙方也表示中美貿易戰談判進展理想，甚至美國總統特朗普主動向投資市場派定心丸，表示中美貿易拉鋸戰已很快解決，股市也很快回升。但事實上，不利股市的因素已陸續顯現，美股的跌勢似乎很難避免。



根據監察資金流向的監察機構EPFR統計，去年最後一個星期，新興市場或成熟市場基金，全數遭國際資金減持，這顯示近期投資信心是相當疲弱，資金普遍是傾向退場，並持觀望態度。



在去年12月最後一星期的統計，以美股及歐股的基金沽壓最重，其中美股基金單周資金淨流出達64.6億美元，其次是歐股基金淨流出26.4億美元；而全球新興市場基金的淨流出為7.6億美元。



觀察去年主要市場的資金流向，下半年全球市場屬於沽多買少，市場資金傾向於新興市場，明顯喜好度高於歐美等成熟國家；而全球新興市場、亞洲(不含日本)及拉丁美洲基金，都維持資金淨流入的勢頭。



相反，美股基金於2018年卻大幅淨流出達971.8億美元，是表現最差的主要市場基金，其中美股基金12月份的淨流出金額，更高達逾420億美元，佔全年超賣金額的逾四成，至於歐股基金的全年超賣金額亦達868.3億美元，僅次於美股基金。



去年全球股市表現不理想，很多股票也較高位時大幅折讓，亦顯示股市投資價值重新浮現。以美股為例，過往歷史上有20次市盈率跌幅是超過兩成，而在市盈率重挫時入場投資，一年後美股平均回報率可達一成多，正回報概率高達75%。故現階段股市進入超跌、超賣時期，預期2019年可有機會再跌深，日後反彈行情反而可期待。

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