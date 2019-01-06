徐惠芳：金價短期有力再升

國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府關門停擺，以及美國聯儲局貨幣政策的不確定性，對美元有負面影響。市場認為，美國加息周期或結束、地緣政治問題、英國脫歐進程、歐元區經濟衰退等，均影響今年環球市況。



數據顯示，油組(OPEC)國家輸往美國的原油船貨，去年12月降至每日163萬桶，低於11月的每日180萬桶和10月的每日178萬桶。受供應過剩影響，油組和俄羅斯等聯盟，上個月同意在今年1月開始減產每日120萬桶。調查顯示，去年12月OPEC的原油產量為每日3,268萬桶，較11月減少了46萬桶，反映成員國在減產協議生效之前，開始減少供應量。



美國上周API原油庫存減少450萬桶，預期減少233.3萬桶；汽油庫存增加800萬桶，預期增加226.7萬桶；精煉油庫存增加400萬桶，預期增加256.7萬桶。紐約期油上周五亞市，在每桶48美元整固，趨勢稍往上，下方支持45.55、42.20美元。



截至1月3日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trus)的黃金持倉量為795.31噸，按日不變。金價上周五歐市在每安士1,292美元爭持，趨勢往上，下方支持1,275、1,255、1,240美元。

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