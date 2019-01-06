備戰星期一：名家教路愈睇愈醒

港股上星期走勢飄忽，尾段憧憬中美經貿磋商有好消息，以及人行於周五收市後公布放水，恒指上周五收報25,626點，全星期累升121點。散戶未來應該怎部署？不妨參考周日《東方產經》各專家就股匯，以及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，招金礦業(01818)去年第4季開始跟隨金價逐步上升，雖然全球通脹未見升溫，但隨着市場避險情緒增加，加上聯儲局加息步伐放緩，有助降低持金成本，估計情況將有利招金延續升勢，建議可關注順勢買入的機會。

【葉尚志：招金礦業反覆緩升】

https://bit.ly/2Vu4AbM



2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地汽車股再現沽壓，主要由於車輛購置稅率維持於10%不變，令早前市場憧憬削減稅率以提振車市的期望落空。事實上，近期內地汽車銷售已持續不濟，根據中汽協數據，11月中國的汽車產銷量分別按年跌19%及14%，而2018年的銷售更有機會按年下跌3%，為28年以來首次。

【鄺民彬：汽車股料弱勢難改】

https://bit.ly/2RAtck6



3、曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「錢途」專欄表示，大市開局失利，今年股市估計仍是熊市當道，走勢偏淡，手持現金仍為上策，貨幣基金及保守基金亦是不錯選擇。

【馬煒喬：熊市當道 保守為上】

https://bit.ly/2AwrJ4i



4、俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「錢途」專欄表示，美元一向被視為現金這項資產類別的指標，美匯指數去年顯著升4.4%，年尾收報96.173，反映在市場風險升溫下，現金為王是投資學中的金科玉律。

【趙文傑：風險有增無減 現金為王】

https://bit.ly/2Fe9SlR



5、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「錢途」專欄表示，根據監察資金流向的監察機構EPFR統計，去年最後1個星期，只是新興市場或成熟市場基金，全數遭國際資金減持，這顯示近期投資信心是相當疲弱，資金普遍是傾向退場，並持觀望態度。

【鄺紫珊：市況波動 環球基金大洗牌】

https://bit.ly/2AtAMTB



6、國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「錢途」專欄表示，截止1月3日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trus)的黃金持倉量為795.31噸，按日不變。金價上周五歐市在每安士1,292美元爭持，趨勢往上，下方支持1,275、1,255、1,240美元。

【徐惠芳：金價短期有力再升】

https://bit.ly/2CSsgPJ



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瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



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