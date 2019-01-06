二手成交：買家連購環翠園兩伙　擬自製複式戶

利嘉閣地產跑馬地分行市務經理高偉鴻稱，新近錄得東半山環翠園兩伙相連低層D室以7,980萬港元成交，實用面積共約3,128方呎，原則各伙均屬三房間隔，外望翠綠山景，實用面積呎價約25,512元。



據悉，新買家購入兩伙層數相連戶，用以自製複式單位。原業主於2003年6月共以2,980萬元購入上述兩伙物業，持貨多年，現轉手帳面獲利高達5,000萬元。



他表示，屋苑現僅有1個放盤提供，最低入場費由約3,680萬元起。

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