陳健豪：美元兌日圓候高建淡倉

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，受惠於美國聯儲局加息4次及美國經濟強勁增長，加上海外其他經濟體增長疲弱，令美匯指數於2018年幾乎由頭升至尾，年底收盤於96.173。不過以上三大因素其中兩個已開始出現逆轉，投資者開始擔心環球經濟放慢，甚至打賭聯儲局於2020年減息，因此於2019年首季，美匯指數仍可藉其他國家未有加息條件稍為維持強勢，一旦其他央行貨幣政策正常化，令息差開始收窄將令美元受壓。



事實上，目前美國政府正局部停擺超過11天，雖然總統特朗普正努力令民主及共和兩黨盡快恢復，而筆者及香港投資者相信亦未感受到停擺對經濟活動的影響，極其量只是美國商務部網站停止更新，亦影響商務部暫停公布一系列經濟數據。不過，美國投資者相信這會影響消費信心，亦進一步擔心美國經濟在2019年將出現放緩的風險。



預期今年首季，美元還可以藉歐洲經濟放緩及英國脫歐未有定案等2018年炒作主題持續而維持強勢，一旦美匯指數跌穿95.7水平，下一支持區將在93水平，預期在上半年仍可以守坐90以上，只能視為美元調整。因此短線投資者即使看好美元，惟一旦跌穿95.7，可以先行止蝕離場。



美元兌日圓於2018年成為少數能跑贏美元的貨幣，按年升值2.8%，而2019年首個交易日環球股市似未能紅盤高開，因市場避險情緒仍高，而中國官方12月製造業採購經理指數及財新12月PMI同樣跌穿50水平，乃2016年7月以來首次，反映中國製造業已全面步入收縮情況。



上述數據除反映中美貿易摩擦，已對中國經濟造成傷害，但更重要的是一旦連中、美兩大經濟體都不樂觀，環球經濟前景進一步看淡才是致命傷，故黃金及日圓等仍成為資金追逐的資產。不過短線筆者已見金價升抵重要阻力1,290美元下方、美元兌日圓亦跌至技術支持區105水平附近，在此水平再追買避險資產同樣存在風險，因此寧建議若要吸納黃金，可以先靜待調整至約1,250美元水平，進取者甚至可以於1,290至1,300美元水平小注嘗試沽空；而美元兌日圓則可待匯價反彈至110.1至110.3才沽空，以升穿110.8止蝕，目標價108.7。

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