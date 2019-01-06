二手成交：將中兩房減至625萬沽 17年升值逾3倍
2019年01月06日 11:15
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利嘉閣地產分行助理市務分區經理蔡再興稱，市場錄得將軍澳中心7座低層D室成交，實用面積約384方呎，建築面積約527方呎，採兩房間隔，享內園景。
單位原以630萬港元放售，放盤3個月後，減至625萬元沽出，折合實用面積呎價約16,276元。
據了解，原業主於2001年11月以約142.9萬元購入單位，持貨17年沽出，帳面獲利約482.1元，物業升值逾3倍。
他指出，將軍澳中心上月錄得3宗二手成交，平均實用面積呎價約15,199元。屋苑現時有109個買賣盤待售，最低入場價由約650萬元起。
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