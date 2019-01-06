基金公會：港投資者跨境投資參與度低

香港投資基金公會調查顯示，就滬港通、深港通、基金互認等跨境投資渠道，香港投資者的參與程度較廣東省投資者為低，只有少於20%的香港投資者曾經透過有關渠道進行投資。



該會於去年第三季向香港及廣東省的投資者進行調查，發現與香港投資者比較，廣東省投資者更多使用各項跨境投資渠道，44%的廣東省投資者表示曾經透過港股通進行投資。對這些渠道有認識的廣東省受訪者中，54%表示有意在未來12個月使用港股通；26%希望透過基金互認計劃購買基金。



調查又發現，對兩地投資者而言，未來12個月若要選擇投資在那些市場的資產類別，港股均處於前列位置。



調查要求受訪者就各類資產類別選出他們首五類希望投資的類別，87%的香港受訪者將港股放於首三位，42%則將香港房地產放於首三位。同樣，較多廣東省的受訪投資者在未來12個月對投資港股有興趣，但比例較香港受訪者為低，只有49%表示港股為首三項之一。



至於香港以外的市場，21%香港受訪者選擇投資內地股票，18%選擇投資成熟市場的基金；18%選擇成熟市場股票。另外，香港受訪者目前的資產配置（不包括房地產）以香港為主，平均只有19%的資產放在香港以外的地區，當中8%在內地。

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