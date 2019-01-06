租務實錄：匯璽開放式戶呎租49.3元

香港置業西九龍四小龍分行高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽新入伙，租務交投活躍，匯璽2B座中層G室，開放式間隔，向東北望市景，實用面積約272平方呎，獲新租客以1.34萬港元承租，實用呎租約49.3元。



原業主以約1.45萬元放租，約半個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後，業主減價1,100元租出。



據悉，新租客為銀行客，心儀單位全新，在未有睇樓情況下決定租入單位。

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