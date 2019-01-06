二手成交：GRAND AUSTIN兩房售1450萬

利嘉閣地產君臨天下分行(A組)助理分區經理王馗維稱，新近促成九龍站GRAND AUSTIN的2A座低層B室成交，實用面積約632方呎，採兩房套間隔，座向東，外望市景。



該單位原叫價1,480萬港元，經議價後，減價30萬元或約2%，最終以1,450萬元沽出，折合實用面積呎價約22,943元。



據了解，原業主於2014年7月以約1,185.5萬元購入單位，持貨約4年轉售，帳面獲利約264.5萬元，物業升值約22%。



他指出，該屋苑現約有61個買賣盤待售，兩房單位最低入場價由約1,400萬元起。

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