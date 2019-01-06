租務實錄：彩蒲苑一房戶　月租1.05萬

利嘉閣地產上水中心一行首席聯席董事黃靜顏稱，新近促成上水彩蒲苑D座低層01室的租賃成交，實用面積約363方呎，建築面積約484方呎，一房兩廳間隔，外望為運動場景色。



單位原放租1.1萬港元，在微減500元後，即獲一組家庭客以1.05萬元承租，而折合實用面積呎租約28.9元。



據悉，業主在2015年2月以約260萬元買入單位，租金回報率約5厘。



現時屋苑約有28個租盤提供，租金「入場費」由約1.05萬元起。

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