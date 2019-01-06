5個月冧價343萬！第一城河景樓王跌到985萬售出

沙田第一城河景樓王做價跌穿千萬元！美聯黃錦瀚表示，屋苑14座中層B室，實用面積819方呎，三房間隔，以985萬港元售出，呎價12,026元。



上述單位外望城門河景，而屋苑去年錄得史上最高價紀錄，就屬於這類優質戶型。去年8月初成交的第13座高層A室，面積及座向與剛易手單位完全相同，當時作價達1,328萬元。



雖然今次屬中層成交，但對比高位已明顯低出343萬元，差幅多達約25.8%。

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