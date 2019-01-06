慧安園車位低市價30%沽　業主帳面仍蝕11萬

樓市進入調整期，非住宅物業做價亦下調。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，近日錄得將軍澳慧安園2樓雙號車位成交，原業主以159萬港元放盤，大幅減價50萬元或逾31%，以109萬元沽出，成交價較市價低30%。



是次成交對比2018年9月一個同層雙號車位以162萬易手，做價亦低約33%。



據了解，原業主於2017年9月以120萬元購入車位作投資，每月可收取2,900元租金，持貨至今售出，帳面蝕11萬元或9%。

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