孖妹S檔案：學炒恐慌指數　驚嚇市照贏錢

美股去年表現由盛轉衰，全球投資者都擔憂美企盈利轉差，加上中美貿易戰陰霾未散，全球股市烏雲蓋頂，反映市場恐慌情緒嘅VIX波動指數去年多次爆升，全年漲1.3倍，唔知今年會唔會繼續癲？因此孖妹請教專家炒VIX嘅竅門，以便「黑天鵝」出現時，大家可以趁機賺多幾轉。



蔡：香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民（Calvin）



金：期權及程式交易專家金曹



譚：中環資產投資行政總裁譚新強



●VIX預測市波幅 炒法多樣



彩兒：2018年2月VIX爆破，VIX指數抽升至逾50，令做空VIX嘅ETP(Exchange Traded Product，交易所買賣產品)被寫挟。聽聞唔少基金經理無預計過，佢哋喺2017年沽空VIX，博長期賺期權金，點知VIX抽升，殺佢哋一個措手不及。事實上，近日VIX處20附近，而難以預測嘅「黑天鵝」事件，幾時出現真係講唔埋，若果捕捉到，又有機會發個新年財！



Kitty：可否再次重溫一下VIX係咩？



彩兒：VIX係芝加哥期權交易所(Cboe)波動指數(Volatility Index)嘅簡稱，根據標指期權價格計算得出，用嚟預測標指喺未來30日可能出現嘅波幅。當VIX愈高，反映投資者預期後市波動程度愈高，以及大家不安嘅心理狀態，所以市場常把VIX稱為「恐慌指數」。如果VIX指數為25，即係未來30日標指有68%機會向上或向下波動。



Kitty：我記得「恐慌指數」包括VXV（Cboe S&P500 3-Month Volatility Index）、VIN（Cboe Near-term VIX Index）等指數，亦知道炒波幅，唔使理市況方向。但可唔可以羅列所有炒法畀我知？



蔡：當然可以，炒法有好多種。第一，由事件主導或主觀判斷，炒對市場預期。如果覺得波幅會變大，就買VIX期貨/VIX ETP長倉；相反覺得波幅會變小，就買短倉。



第二，做VIX指數、VIX期貨套戥。因VIX期貨會到期，VIX期貨同VIX指數價格要一樣。若仲有幾日就到期，但VIX期貨價格仍比VIX指數高幾個指數點，就可做套戥。做個VIX option long strangle(勒束式長倉期權策略)/long straddle(馬鞍式長倉期權策略)，就似買緊VIX指數，然後再沽空張VIX期貨。



第三，期限結構升水會有折讓。期貨隨住時間一路過，一路有折讓，且期貨期限結構，有唔同月份到期，而期限愈長，期貨價格一般會愈貴，呢個現象亦叫升水。沽空即期，買入遠期，例如沽1月，買4月，只要一路升水，就會賺錢。另外，升水通常個市會升，可以買標指；貼水（倒掛）通常個市會跌，可以沽標指或期貨。



Kitty：有無較簡單嘅方法？



蔡：利用均值回歸（Mean-reverting）嘅概念，即價格圍繞平均值上下波動，例如當VIX喺10至11，就可以博升；當VIX處於介乎40至50，就可以博跌。或者計波動率風險溢價(Volatility risk premium)，佢等於VIX減去歷史波幅(Historical volatility)。



歷史波幅係講緊標指過去30日有幾波動。比較未來30日與過去30日的波動率，如果數值愈大，可以博VIX跌；如果數值愈細，可以博升。



蔡：雖然VHSI(恒指波幅指數，俗稱港版「恐慌指數」)唔係咁易炒，但可以考慮跨市場配對交易(Pair trade)，因VIX同VHSI走勢唔會相差太遠。如果見VIX比VHSI高出一截，就可以買入恒指期權長倉，博VHSI升。如果調番轉，就買入短倉博跌。



彩兒：雖然波動指數本身係領先指標，但可唔可以夾埋其他指標一齊睇？



蔡： VHSI高，個市波動大，可博單邊或趨勢跟蹤MA(移動平均線)或MACD(平滑異同移動平均線)；VHSI低，個市波動細，則可留意RSI(相對強弱指數)或保力加通道，博區間或均值回歸。



彩兒：VIX期貨喺美國幾流行。期貨合約價格為每點1,000美元，入場費逾13,200美元(約10.2萬港元)，我哋兩個都可以夾份試吓。



Kitty：隔山買牛，不如炒香港VIX期貨好過。



彩兒：VHSI係恒生指數(HSI)及股票市場嘅波幅指標，以芝加哥期權交易所波幅指數的計算方法為基礎。香港VIX產品無莊家，流通量唔高，冇咩投資者會買。



金：VHSI一般以20做分界線，而20表示期權莊家預計一年上或落20%屬於合理範圍。目前VHSI漲至25，假設六月跌市前，恒指31,521點為巨大阻力位，2019年6月前嘅合理調整可達25%至23,640點。



彩兒：另外，恒指公司啱啱推出恒生國指波幅指數(VHSCEI)，反映對於恒生國指未來30日預期波幅。唔排除仲多啲新投資產品可以揀。



●計算波動率知水平高低



彩兒：2019年股市會有幾Chok？



譚：好難估。經歷2018年Chok市，回望2017年VIX偏低，有人話係因投資者掉以輕心。但從經濟理論睇，2018年VIX過高，所以我覺得美股走勢唔會長期呈現高波幅，原因係邊會有企業日日公布盈利？



彩兒：點釐定水平係高定低？



譚：比較簡單嘅方法，係將VIX指數除以16，咁樣反映每日平均波動情況。如果VIX達16，即每日波動率已達逾1%。



喺經濟學上，效率市場假說(Efficient-market hypothesis)指，資本市場所有資訊已反映於價格上，所以投資者所收集嘅資訊並不能獲得超額利潤。比較有效嘅市場，每日波動率應該只有0.4至0.5%，而VIX就係7至8，但未計市場噪音。至於無咁有效嘅市場，VIX都唔可能到50。但短期內，VIX再炒上，真係話唔埋。VIX於2018年2月曾飆至50。



●貿戰縱停火關稅未必撤



Kitty：2018年股市玩到大家陀陀擰，2019年又會係咩境況？



彩兒：野村預測會有九大灰天鵝，即黑天鵝嘅朋友，亦即可預見嘅風險事件，最終會出現比預期更嚴重嘅影響，當中包括民粹主義終結及油價跌至每桶20美元等。另外，預計2018年嘅新興市場崩盤、貿易戰、英國脫歐及美股調整，可能會引發2019年大地震，包括股市暴跌及歐洲主權危機等。



Kitty：大摩報告都話，美國今年經濟增速大幅放緩，因美企信貸風險及全球貿易正處緊張局勢。再埋身啲，佢話香港實質GDP增長會放緩至2.4%，因受貿戰陰霾、內地經濟放緩及實質利率較高等影響。



彩兒：不過，黑天鵝即極不可能，但最終又發生嘅事件，咁樣先最嚇人。而2018年最驚奇嘅莫過於中美貿易戰，點估到美國玩得咁激。



譚：係呀，中美由原本對撼關稅，演化成核心技術出口爭拗。另更有傳聞指美國禁止中國籍留學生赴美，避免其竊取科研技術。所以，中美貿戰點發展，就要拭目以待。不過我相信，中美貿戰就算告一段落，美國都唔會取消已加徵嘅10%進口關稅。



彩兒：中國可以有咩對策？



譚：雖然話，中美兩國打科技戰，中國其實唔會好傷，因例如華為等中國科技公司仍未上市。但若唔想中國經濟直線下滑，想做蝸牛慢慢行，依家就要出擊，盡快減稅，提振消費，以及賣國有資產，支持財政開支。



至於中國經濟前景，主要睇美國加息步伐幾時完結，以及英國能否達成協議脫歐，能否令美元靠穩。市場估計，目前美元被高估兩至三成。

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