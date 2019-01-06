天鑽街訪：楊生擬斥500萬買一房戶　雷生指會盡做按揭

中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽繼續開放示範單位，且人龍持續，展銷廳場面墟冚。



其中參觀者80後楊生稱，自己住大圍，無父蔭，工作20年至今儲了一定首期；覺得大埔多年無新盤，該盤開價貼市，預算500萬港元以內買一房戶，料會入票。



他認為，政府如放寬按揭成數會有助上車，首期資金減少，日後供款較多，如負擔到便沒有問題。



另外，現居大埔村屋的雷生，覺得項目價錢及地點不錯，所以想轉換居住環境，預算800餘萬元買入三房單位，會盡做按揭。他認為，未來樓價不會下跌。至於政府有意放寬按揭成數，他說實行先算，但自己「畀得起」，所以無太大影響。

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