本周金融市場焦點：中美貿易談判及通脹數據

本周一開始，中美將舉行貿易談判，儘管不是最高級別的官員出席，惟結果將對全周金融市場走勢帶來關鍵作用。一旦被解讀為未見成果，勢必引起動盪。以下均為香港時間：



【1月7日星期一】

時間不定：1月7至8日，中美恢復貿易談判

23：00美國公布ISM非製造業PMI

(註：由於美國政府局部關門，商務部原定於23：00公布的美國2018年11月工廠訂單及耐用品訂單終值將延遲公布，具體時間未定)



【1月8日星期二】

10：00中國公布2018年12月貿易數據，包括出口、進口、經常帳等



【1月9日星期三】

23：30美國公布官方每周原油庫存



【1月10日星期四】

03：00美國聯儲局公布2018年12月議息會議紀錄

09：30中國公布2018年12月通脹數據

21：30美國公布每周新申領失業救濟人數



【1月11日星期五】

01：00美國聯儲局主席鮑威爾發表講話

21：30美國公布2018年12月通脹數據

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