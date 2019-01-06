新蒲崗采頤花園減價5%賣665萬　近19年大賺5球

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，新近促成新蒲崗采頤花園2座高層A室成交，實用面積584方呎，三房兩廳間隔。



單位原開價700萬港元，放盤兩個月，獲綠表買家以665萬元(居二市場價)承接，累減35萬元或5%，實用面積呎價11,387元。



據了解，原業主於2000年購入上址，當時作價154萬元(未補地價)，持貨至今沽售，帳面獲利511萬元，單位18年多升值逾3.3倍。

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