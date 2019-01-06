特朗普又認叻！美股噴射式激彈747點全因佢？

美國總統特朗普周六(1月5日)晚上在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「美國職位大幅增加31.2萬個，就業人數創紀錄新高，製造業是20年以來最好(之前的政府曾說，這是不能發生)，西班牙裔的失業率跌至新低。道指大升747點。」(註：實際收市是升746.94點)



他又引述CNS新聞報道說：「在總統特朗普領導下，美國就業人數已第14次創下紀錄，在過去一年，平均時薪增長84美仙或3.2%，勞動力參與率創下『特朗普時代』以來最高。」他再加上自己的意見，說：「在新的貿易協議及其他一切事情上，我們將做得更好。」

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