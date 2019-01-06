全球經貿戰：傳中美本月下旬將舉行更高級別會談

中美貿易談判再現轉機？外國傳媒引述消息人士報道，美國總統特朗普有意在1月22至25日，於瑞士舉行的世界經濟論壇(WEF)上，與中國國家副主席王岐山會談。美國白宮暫未回應傳聞。



消息又透露，就算特朗普沒有會見王岐山，他也會指派一名或多名頂級貿易官員代替。據悉，美國財長姆紐欽及白宮高級顧問、特朗普女婿庫斯納也會出席論壇。



在此之前，中美雙方將在1月7至8日舉行副部級貿易談判。

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