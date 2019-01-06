港錢無國界：草根英女來港打工變千萬企業家　靠咩？

「行行出狀元，現在的你不代表未來的你」！來自英國的Rebecca Merrett早年來港當記者，月薪僅9,000元，為慳錢更在離島居住。不過，她決心力爭上游，憑着「魚唔過塘唔肥」的信念，每三年轉一份工，薪酬亦級級上升，成功儲錢買樓之餘，更開設教育顧問公司。究竟一個外國女性如何在港打拚，住2,000方呎獨立屋，同時成為坐擁千萬身家的女企業家？



不知不覺間，香港回歸中國近22年，回想1997年，香港掀起移民潮，但當年僅25歲的Rebecca卻為愛情辭去原本工作，跟隨丈夫來港發展，一切由零開始。



她稱，抵港數天後，二人在球場觀看欖球賽事，並與鄰座一名球迷聊天，傾談間跟對方透露自己初來港，並打算找工作。豈料對方原來是通訊社高層，並給予她擔任記者的工作機會，主要報道本地及內地新聞，並要接觸政府及不少本地英資企業。



初來港對香港一無所知，更何況要報道本地新聞，根本是越級挑戰。她回想，做記者初期錯漏百出，曾將「赤鱲角機場」寫成「鱲赤角機場」，她知道須從錯誤中學習，要比其他人勤力，才可以進步。



●三年跳槽一次博加薪



儘管Rebecca用心工作，惟當時月薪僅9,000元，連同丈夫的7,000元月薪，合共僅16,000元。為節省開支，他們租住愉景灣細單位，當時這個離島欠缺交通配套，居民要靠渡輪出入市區，但每月租金已佔夫婦薪金一半，加上日常使費，儲蓄又談何容易？



兩人不想再這樣捱日子，決心要各自闖出頭。因此，她在通訊社工作近三年後，便轉到英國駐港總領事館任職，其後更每三年轉一次工，每次薪酬都獲大幅調升。丈夫亦不斷升職加薪，令兩夫婦能儲到一筆錢。



在誕下第一個小孩後，她已打算在港落地生根。與不少港人一樣，他們決定脫離「租租一族」，趁2003年沙士樓價低迷時上車，在西貢買樓。



由於育有三個小孩，投資不敢過於進取，投資股票多以藍籌股為主，物業則以樓換樓形式賺錢，只投資自住樓，並不會炒賣。現時一家居於西貢一幢面積近2,000方呎的獨立屋，市值逾2,000萬元。她置業理念與轉工相似，每當在一個單位住滿三年，便會將之放盤，但不會急於沽貨，因知道太急會被買家壓價，故只會等待有心買家。幸好過往轉售的三個物業均是獲利離場，而所賺取的資金更成為創業本金。



●創立公司攻教育顧問



來港逾20年，孩子亦在港成長，她笑言孩子已是Hong Kong Babies。而全靠她的香港寶寶，引領創出事業。約於十年前，孩子們仍在新界區的國際學校就讀，當時學校有意拓展新校舍，而高層得知Rebecca熟悉政府部門運作，於是向她招手，希望能協助籌備新學校。後來她由建築至策劃課程，都提供專業意見，結果由家長變成學校業務拓展董事。



她在三年前決定創業，開設教育顧問公司Online Education Partnership（OEP Asia），為國際學校拓展中港市場，最新參與項目為將軍澳的香港法國國際學校。公司業務亦包括海外升學顧問及網上補習。



●招攬名師 拓網上補習



Rebecca指，坊間以前補習模式以真人教學為主，隨着科技發展，新一代家長接受能力提高，一對一的網上補習課程變得普及，學習時間及地點有彈性，亦能降低成本，變相能減少學費支出。現時旗下補習老師遍布全球，大部分是牛津及劍橋畢業生。



前來香港發展之前，Rebecca是一位記者。不過她早知道新聞從業員不易賺取高薪，因此在英國讀大學時選修法律，並於澳洲就讀法律碩士。作為法律高材生的她本應可成為一名律師，享高薪厚職，但對寫作的熱情比賺錢意欲更強。



●貝魯特工作獲益良多



當年科技還未發達，越洋通訊多靠信件，在機緣巧合下，好友將她所寫的信件投稿，令她成為雜誌定期專欄作家，當時她僅約20歲。



其後她正式成為一名記者，最初以為可留在英國或去美國當記者，獲聘後竟被派到黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）工作，對於要前往這個既陌生又神秘的國度感到難以置信。不過，她在當地工作兩年獲益良多，由於工作環境人手緊絀，由採訪至排版的工序，需獨自完成。



由於接觸過不少類型的生意，她慷慨提供「Pitch客」的小貼士。如在新市場開拓客源時，不建議Cold calling，因硬銷模式已過時，最重要是口碑，一傳十，十傳百。另外，約見新客戶前必須做足功課，確保所有提供的資料並無錯漏，在介紹產品或服務時切勿只顧自己發言，要聆聽對方的要求及需要，而守時亦是尊重對方的首要條件。



Gap Year一詞對於大學生來說可算是熟悉不過，直接翻譯過來的話，即為空檔年，意思指學生在這段期間沒有正式入學讀書，而在不少香港的家長眼中，做法是浪費光陰。



然而，Gap Year在西方國家常見，Rebecca非常鼓勵中學畢業生在升讀大學前，預留一年時間接觸社會。她的大兒子，甚至她本人都親身經歷Gap Year的好處，無論從事任何職業，即使在快餐店工作也是一種體驗。若你能快速學習炒薯條，甚至製作奶昔及漢堡包，其實也可以一步一步地晉升為餐廳經理。



她又指，不要看輕任何行業的人，建議年輕人趁早學習及見識更多，在入大學前學習不同技能，而人際關係是社會上一個重要元素，需時掌握，但在課本上難以學到。

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