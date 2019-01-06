伯南克：市場是正常調整　目前沒有股災風險

外國傳媒報道，被稱為「量化寬鬆(QE)之父」、美國聯儲局前主席伯南克表示，並不擔心近期美國股市大跌，甚至不感到驚訝。



他說：「我不認為這大大超出了相對正常行為的範圍，這兩個月來，我們面臨貿易不確定性、全球經濟不確定性、美國經濟短期走勢不確定性，市場是消化了這些不確定性，並將它反映出來。」



他又駁斥市場有關現時似要發生金融危機的說法是危言聳聽。他說：「10年前的經驗表明，現在肯定沒有看到那種風險。儘管存在貿易戰和其他風險，但市場仍能長期保持良性狀態，是非常令人驚訝的。」

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