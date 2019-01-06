樓價UPDATES：回穩了？將軍澳中心微減5萬獲承接

樓價經歷一輪跌浪後稍見回穩，部分業主減價空間有所收窄，將軍澳中心兩房僅微減5萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●山頂環翠園兩伙相連的低層D室，實用面積合共3,128方呎，均為原則三房間隔，獲買家以7,980萬元獲承接，作自製複式戶，呎價約25,512元。



●淺水灣松苑中層B室，實用面積1,917方呎，四房雙套房設計，減租8%後，以每月租金9.2萬元租出，實用呎租48元。



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九龍區



●西南九龍GRAND AUSTIN第2A座低層B室，實用面積632方呎，兩房套房間隔，原叫價1,480萬元，減價30萬元或約2%，以1,450萬元沽出，實用呎價22,943元。



●將軍澳中心7座低層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，原以630萬元放售，減至625萬元成交，實用呎價16,276元。



●西南九龍匯璽2B座中層G室，實用面積272方呎，開放式間隔，減租1,100元，以1.34萬元租出，呎租約49.3元。



●長沙灣昇悅居3座中層F室，實用面積522方呎，兩房間隔，放盤三日減租2,000元，以約2萬元獲承租，實用呎租約38.3元。



●奧運站君滙港6座高層C室，實用面積541方呎，原則三房改為兩房間隔，減租1,000元，以每月3萬元租出，實用呎租約55.5元。



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新界區



●上水彩蒲苑D座低層1室，實用面積363方呎，一房間隔，減租500元，以10,500元租出，實用呎租28.9元。



●荃灣韻濤居A座高層8室，實用面積420方呎，兩房間隔，成交月租15,500元，實用呎租36.9元。



●屯門山景邨7座高層3室，實用面積381方呎，獲白居二買家以163萬元買入，實用呎價4,278元。



●屯門寶怡花園3座高層C室，實用面積415方呎，減價12萬元，成交價458萬元，呎價11,036元。

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