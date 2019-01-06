摩通神級分析員：股市大型反彈浪開始　因為...

外國傳媒報道，由於分析大部分準確，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，預期美國股市大型反彈浪只是開始，因散戶未進場。



他說：「一般而言，散戶投資者趨向於市場亢奮時買入，恐慌時沽貨，目前正是這樣。」他指出，根據往績，當互惠基金(可簡單理解為較多散戶參與的基金)出現資金大量流出後，就是入場買貨的機會，能賺錢的機會亦是最高。另一方面，亦要觀察退休基金(俗稱「養老金」)行動，因它們是最保守的基金，要時常平衡投資組合，一旦出現大量資金流入股票，反映它們發現投資組合之中，股票回報率將上升。



摩通根據上述兩種基金近期的表現得出結論，就是互惠基金出現資金流出，而退休基金買入情緒高漲，力度更類似1998年、2002年，以及2008年，當年亦是股市近見底的時候。



因此，科拉諾維奇表示，對於不做槓桿、不易受股市波動影響的投資者來說，目前是入市時機。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/