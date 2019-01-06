Apple預示貿戰嚴峻？特朗普霸氣回應：驚乜！

蘋果公司(Apple Inc.)上周突然預警收入下滑，令市場擔心中美貿易戰已拖累美國巨企盈利，導致股市大跌，惟總統特朗普維持一貫具自信的性格，直言「驚乜！」



外國傳媒報道，當被問及會否關注蘋果公司盈警，特朗普回答說：「不會。我沒有！蘋果公司股價自我上任以來，已累升一倍。」



數據顯示，蘋果公司股價自特朗普就任以來，直至2018年10月3日創下新高時，確實累飆94%，惟目前已自高位累挫36%。



特朗普又稱，已鼓勵蘋果公司行政總裁庫克將生產線搬回美國。他說：「蘋果公司在中國生產產品，令中國是該公司的最大受惠者，多於美國...我告訴庫克，他是我的朋友，我很喜歡他，回美國製造蘋果公司的產品。蓋那些看起來能綿延數英里的漂亮大廠房，把那些工廠蓋在美國。」

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