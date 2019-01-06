小米新動向！斥逾1.6億元人幣入股TCL

內地電器製造商TCL(000100.SZ)公布，小米集團(01810)通過深交所二級市場，於上周五(4日)購入公司約6,516.88萬股，佔總股本0.48%。



以TCL上周五收市價2.57元人民幣(下同)計算，預料小米合共斥資約1.67億元。



TCL指，小米是次入股將有利雙方加深合作，構建更為緊密的戰略合作夥伴關系。小米與TCL於去年底簽訂戰略合作協議，雙方計劃聯合研發智能產品及應用技術。

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