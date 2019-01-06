死硬派大淡友：股市仍有50%下跌空間

外國傳媒報道，著名「死硬派大淡友」、獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授轉行成為基金經理的John Hussman再次警告，美國股市仍有50%下跌空間，標指目標是跌到1,192點，整體估值才合理，近日的反彈只是超賣及受高度沽壓後的技術反彈。



回顧美股於2018年10月初創下新高時(標指9月20日創新高；道指則於10月3日破頂)，他於10月7日警告，大冧市近在眼前，後果是即時及嚴重，預計美國股市市值將大幅蒸發高達20萬億美元以上(即大跌2/3以上)！截至目前為止，美股由高位累挫15%左右。



他一直看淡後市的原因是聯儲局收水，警告之前的泡沫終要「找數」。儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉66%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。



他於過去數年一直警告股市會大跌，惟2018年10月初的警告用了「即時」的字眼，為近年首次。

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