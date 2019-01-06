股市增添不明朗！華府勢創史上最長關門紀錄

外國傳媒報道，美國政府局部關門已持續15日，惟白宮與民主黨仍未就邊境牆問題妥協，勢創史上最長關門紀錄。



截至周六(1月5日)，雙方依然未夠達成一致共識，令關門日數增至15天，為史上第4長，並高於歷史平均的11天。歷史上，美國政府最長關門時間為21天，發生在前總統克林頓1995至1996年執政期間。報道引述白宮指出，由於達成協議可能最少需時一個星期，意味目前美國政府正邁向史上最長關門紀錄。



據悉，目前有大約38萬名政府員工被迫放無薪假。

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