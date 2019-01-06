金融市場下周大事落實了！英國國會票決脫歐

中美周一至二(1月7至8日)將舉行貿易談判，為本周金融市場大事，而下周大事亦已敲定。外國傳媒報道，英國首相文翠珊表示，英國國會對脫歐協議的投票將於1月14日或15日左右舉行。



她強調，如果脫歐協議被國會拒絕，英國將進入未知領域，因英國不應該就脫歐問題進行第二次公投，亦不能在3月29日前舉行第二次公投。她又稱，將繼續與議員就脫歐協議相關問題進行討論，不會宣布提前舉行大選。

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