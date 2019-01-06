財經評論：單靠放水難解困　中美談判更關鍵

本周金融市場大事莫過於中美貿易談判，結果如何對3月初「停戰」限期結束前，雙方能否握手言和具啟示作用。就在此前，中美央行似有默契，前者加速放水；後者減慢收水，惟仍屬權宜之計，貿易戰一日未解決，全球經濟前路依然艱辛。



中央領導人上周五明言，要「運用好全面降準、定向降準工具」後，言猶在耳，人民銀行就在傍晚立即行動，宣布降低金融機構存款準備金率一個百分點，分階段於本月15日及25日實行，料釋放資金約1.5萬億元人民幣。若扣除即將到期的其他放水措施，淨資金投放約八千億元人民幣。



在政策上，人行早有在農曆新年前放水的先例，以解決企業銀根緊張，並緩和民眾因提取現金「做節」而增添金融機構的貨幣壓力，去年亦是如此，沒甚麼大不了。在時機上，今年放水來得更早、數額更大，明顯受貿易戰影響，企業急需融資，否則一旦工人在過節前領不到足夠薪水，社會動盪難以估計。今次放水可謂情非得已，更預示着年關難過。再者，降準對股市刺激作用向來不大，自2011年11月以來合共降準12次，其後首個交易日滬綜指只有5次錄得收市上漲，跌市則達7次，足證市場不會視之為經濟強心針。



誠然，隨着中美摩擦加劇，內地經濟放緩已是不爭事實。舉例來說，去年11月工業企業及國企利潤增速罕見下滑；同月出口增幅由之前的高雙位數大降至僅5.4%；上月製造業採購經理指數更逾兩年來首次轉衰，凸顯經濟仍未能單靠內需支持，貿易談判才是提振經濟的關鍵，降準僅是止住下滑的「例行公事」，不足以扭轉形勢。



中央不是不知道挽救經濟的迫切性，惟人民幣匯價偏弱令政策顯得投鼠忌器。可幸的是，美國聯儲局主席鮑威爾上周五沒有擺出「鷹姿」，更表明願意耐心聆聽，市場隨即解讀為今年上半年不會加息。當局突然跪低，相信與蘋果公司預告業績倒退而觸發全球冧市有關，凸顯中美關係非凡。回顧2016年初，內地經濟同樣陷困，聯儲局就停止加息，使雙方皆有休養生息的機會，為2017年全球經濟同步向好奠下根基。相信今次鮑威爾之說，亦同樣給予了內地放水以換取時間的機會，餘下還看美國的關稅政策。



無論如何，這足證全球各國不但不能「自掃門前雪」，更要助除「他人瓦上霜」，否則只會淪為攬炒。試問誰想走赤貧的回頭路？但願中美再次攜手，締造2017年般的全球安穩局面。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

