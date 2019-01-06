黑天鵝指數創逾4年最低　股市升浪直至2月？

外國傳媒報道，再有指標預示，美國股市經歷2018年第4季黑暗的一季後，有機會短期內反彈一成。信號來自俗稱「黑天鵝指數」的偏斜指數(CBOE Skew Index)，該指數於上周五(1月4日)大幅回落至111.44點，為2014年10月以來最低，該水平亦是2009年4月及7月的低位。



往績顯示，如此低的水平預示着未來30日股市或平安度過，即市場人士預期直至2月初仍是安全，並隨時上演較大型的反彈浪。事實上，無論是2014年10月、抑或2009年4月及7月，均是標指打底階段，之後數月內反彈幅度皆達一成以上，才再出現調整。若往績正確，美股或許會實現「一月效應」。



CBOE Skew Index是用來量度投資者買入認沽期權的活躍程度，亦被稱為「黑天鵝指數」，反映市場人士對不能預見的波動風險作出評估，通常是未來30日，該指數愈高就愈反映投資者情緒緊張；反之亦然。

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