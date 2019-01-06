新城市建設旗下斥7117萬人幣　購珠海地權益

新城市建設發展(00456)公布，旗下公司擬收購珠海市騰順實業有限公司39.12%股權，涉及總額7,117萬元人民幣。



騰順實業主要從事物業開發業務，並參與開發珠海市總佔地面積約11,956平方米及容積率為5.09的地皮，作商業、零售及酒店用途。考慮到該地位於珠海黃金地段，董事認為收購事項將為集團提供機遇，以鞏固及增強於粵港澳大灣區黃金地段的土地儲備。

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