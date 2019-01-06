樓價UPDATES：嘉湖癲價不再　三房5球有交易

天水圍嘉湖山莊在新一年買賣氣氛不俗，已暫錄約6宗成交，當中三房買賣佔5宗，最新售出單位作價約520萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西營盤薈臻低層A室，實用面積328方呎，一房間隔，成交月租21,500元，實用呎租65.5元。



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九龍區



●新蒲崗采頤花園2座高層A室，實用面積584方呎，三房間隔，放盤兩個月，減價35萬元，未補價第二市場成交價665萬元，實用呎價11,387元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊樂湖居8座中層G室，實用面積548方呎，三房間隔，以520萬元易手，實用呎價9,489元。



●屯門邁亞美海灣2座高層E室，實用面積469方呎，兩房間隔，享全海景，成交價585萬元，實用呎價12,473元。



●屯門景峰花園3座低層H室，實用面積409方呎，兩房間隔，成交月租1.1萬元，呎租26.9元。



●屯門海翠花園6座中層F室，實用面積668方呎，三房間隔，成交月租1.5萬元，實用呎租22.5元。



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