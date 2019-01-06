沈振盈：審時度勢　忌胡亂去博

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，踏入2019年之後，全球股市大幅波動，先急插、後急升，這正正顯示出，今年的投資環境將會極為反覆。環球經濟正處下行階段，負面因素繼續發酵，但在跌市的過程中，市場又不時傳來了救市的利好傳聞。當然，此等消息傳聞有真又有假，但無論怎樣，都足以令市場作出敏感的反應。



面對此等環境，投資者如何自處？除了是縮注保守，以及做對沖之外，已別無他法。保守不是膽小，而是此刻的最佳策略，是審時度勢的決定。雖然不會令大家致富，但總好過胡亂去博，將資金倒落海。



術數上，剛剛踏入「乙丑」月，本月木剋土，將會有大震盪，波動性可能較去年十月份更甚，投資者宜綁好安全帶，勿掉以輕心。



本周每日的股市走勢預測：

周一（甲辰日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大市有震盪，高開後回。

周二（乙巳日）：天干屬木地支屬火，木生火之局，反覆為主，尾市偏軟。

周三（丙午日）：天干地支皆屬火，全火之局，反覆偏好。

周四（丁未日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，出現升勢。

周五（戊申日）：天干屬土地支屬金，土生金之局，早段開低。

（作者為註冊持牌人士）

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