深度分析：港美息口預測降溫　銀行年內難加息

近期美國聯儲局愈來愈鴿派，銀行界對港美息口走勢預測隨之降溫，紛紛調低今年加息預測。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，今年香港銀行不會再度調高最優惠利率(P)。



他表示，原預期美國今年會加息兩次，香港銀行每次均會跟隨加P，但因市場波動，近期美國國債孳息率已率先回落，因此將美國加息預測減至只有一次，同時料香港不會再加息。



上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於金融環境變化大，加息步伐將放緩。該行原預期美國今年加息兩次，最近已改為只加一次，具體時間在六月，屆時美國會加息四分之一厘，香港則跟隨加息八分之一厘。至於市場出現減息預期是過度悲觀，因為美國經濟的基本因素並未反映減息需要或經濟衰退迹象。



市場對經濟增長前景瀰漫悲觀氣氛，東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤認為，投資者近日反應過度，現階段預期美國減息是言之過早。該行早於去年底已將今年美國加息次數預測，由四次下調至兩次，料美國於六月及十二月每次加息四分之一厘，由於美國與香港息差擴大，令香港有空間加息，香港最少加息一次，幅度為0.125厘。



恒生銀行(00011)首席經濟師薛俊昇解釋三大因素令到美國加息預期急降溫，首先是美國經濟放緩，其次是近月油價跌幅擴大，最後是視為領先經濟指標的金融市場波動，負財富效應拖累經濟展望。

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