下月過年！三大發鈔銀行快提供換新鈔服務

香港金融管理局發言人表示，發鈔銀行往年於農曆新年前8至9個工作天開始提供新鈔予市民兌換，今年的安排大致相同。



按此推算，由於今年農曆新年初一為2月5日，意味銀行很大機會於1月23至24日起提供換新鈔服務。



當局指出，在過去3年，滙豐銀行、中國銀行(香港)(02388)，以及渣打銀行(香港)三間發鈔銀行，在農曆新年前平均發行約3.5億張鈔票，包括新鈔及用過的鈔票，以應付市民封利是及零售業暢旺的需求。跟往年一樣，發鈔銀行會預留不同面額的新鈔及迎新鈔，供市民選擇。



2018年新版1,000元鈔票已在去年12月面世，發鈔銀行會準備足夠的新版鈔票，以應付市民的需要。



金管局自2006年起一直提倡使用「迎新鈔」來封利是，以支持環保，而臨近農曆新年推出的「迎新鈔」，佔總出鈔量的比例由2006年的20%，增加到近年約45%。

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