新盤UPDATES：買家回歸！新界項目反應理想

踏入新一年，發展商推盤反應保持踴躍。新界區搶閘推出市場的大型項目，認購反應理想，市場上多個不同地區樓盤料短期加入推售行列搶客。



●天鑽暫錄逾3,000張入票 超購逾8倍

中國海外發展(00688)的大埔天鑽，截至今晚(1月6日)已錄超過3,000張入票登記，較首張價單推出324伙超額認購逾8倍。資料顯示，該盤首批單位實用面積由377至761方呎，間隔一房至三房不等，折實平均呎價約12,800元，入場費由438.8萬元起。



●天鑽街訪：楊生擬斥500萬買一房戶 雷生指會盡做按揭

中國海外發展旗下大埔天鑽繼續開放示範單位，且人龍持續，展銷廳場面墟冚。其中，參觀者80後楊生稱，自己住大圍，無父蔭，工作20年至今儲了一定首期；覺得大埔多年無新盤，該盤開價貼市，預算500萬港元以內買一房戶，料會入票。他認為，政府如放寬按揭成數會有助上車，首期資金減少，日後供款較多，如負擔到便沒有問題。



另外，現居大埔村屋的雷生，覺得項目價錢及地點不錯，所以想轉換居住環境，預算800餘萬元買入三房單位，會盡做按揭。他認為，未來樓價不會下跌。至於政府有意放寬按揭成數，他說實行先算，但自己「畀得起」，所以無太大影響。



●海傲灣周末兩日連沽6伙 平均呎價約2萬

九龍建業(00034)旗下油塘海傲灣，周末兩日共售出6伙，包括3伙開放式及3伙一房戶，平均呎價約2萬元。其中2座低層D室，實用面積259方呎，成交價538.3萬元，呎價20,784元。該公司市務及銷售部總經理楊聰永稱，物業近日經已拆棚，外貌逐漸曝光，帶動銷情增加，項目預計關鍵日期為今年9月。

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