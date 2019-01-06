地產專題：萬伙新盤入伙　啟德荃灣供應重鎮料跌租10%

新盤大規模入伙潮爆發。上半年市場上將有多達12個一手樓盤蜂擁交樓，涉及單位高達1萬個。當中啟德及荃灣兩區分別有4個及3個新盤。兩地區各提供約3,300伙新入伙單位供應最多，業界料勢對區內租金造成高達一成下調壓力。



啟德發展區為近年政府主力推地區域，隨着數年發展期過去，首階段批出的地皮將陸續落成。繼港人港地項目啟德1號（I）及（II）2017年起率先入伙後，區內設有900伙的嘉匯，最近亦開始交樓。而同區天寰及龍譽提供822及930伙，而OASIS KAI TAK則有648伙，該批物業上半年內亦將魚貫啟動交樓程序，勢必為區內二手市場帶來大批租盤生力軍。



業內人士指出，由於業主預視到二手租盤搶客情況愈演愈烈，加上目前區內發展配套仍未算成熟，故叫租態度未太進取。普遍都以每方呎30多元放租，與元朗、屯門等地區的新樓齡項目做價相若，以市區新樓來說屬吸引水平。由於未來供應有增無減，不排除個別單位呎租有機會再度跌穿30元關口，重返去年首季的區內低位。



荃灣區供應都源源不絕。該區荃灣西站3個發展項目，料於上半年內陸續入伙，其中海之戀提供970伙，料快將開始入伙，而鄰近的全‧城滙設953個單位，相信會緊接收樓，至於規模最大的海之戀‧愛炫美，更有1,436伙，最快可望年中左右落成。



要數今年市場焦點入伙上車盤，一定是紅磡環海‧東岸，該盤建有1,008伙，佔逾九成為開放式及一房細單位，最細實用面積僅由194方呎起，預料最快農曆新年後發信通知業主收樓。代理透露，項目早已錄得約200個市場預租放盤，並錄小量成交，由於不少業主心急租出單位，叫價亦愈來愈低。其中開放式戶月租叫價由最初約1.2萬元，一度跌至僅以每月9,800元租出，呎租約50元。



事實上，近期個別入伙盤租金不斷尋底。香港置業助理分區董事劉浩勤透露，將軍澳海翩滙7座高層A室三房戶，實用面積883方呎，新近以每月2.4萬元租出，呎租僅約27元，創物業入伙以來新低紀錄。受租盤競爭激烈影響，將軍澳南屋苑的二手平均呎租，已由約一年前的43元跌至現時約36元，目前區內3大入伙盤仍有200多個二手租盤。



即使住宅供應向來短缺的港島區，近日亦有多個樓盤展開交樓。中原高級資深營業董事何偉強表示，港島東區上半年同時有4個大型新盤入伙，共提供近2,000伙，屬區內近十年最大規模入伙潮。其中近日開始交樓的北角柏蔚山及筲箕灣形薈，市場已錄部分放租盤，平均呎租叫價約65至70元，貼近同區新樓齡物業二手租金。



他指出，雖然大批新盤入伙令二手租盤數量上升，但由於該批樓盤各具獨特性，例如屬臨海位置或用料定位較高檔次等，租值難以直接與同區二手盤比較。加上普遍業主較具實力，放盤叫價相當「硬淨」，暫未見有減租搶客情況。相反，他指出，其中如售價屢創北角紀錄的海璇，呎租更有望突破百元大關創新高位。



美聯住宅部行政總裁布少明認為，近年不少樓盤均佔多達三成買家為投資者，未來入伙盤較多的地區，二手租盤供應勢必大增，在競爭影響下，業主叫租態度會較克制，該類地區二手租金有機會下跌5至10%。

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