人物訪問：大和葉捷賢教你分析公用股　中華煤氣係債非股

投資本港公用股，要掌握所有公司的經營狀況和行業環境變化，絕非易事。大和中港公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢接受東網專訪時「教路」，投資者要跳出股票分析的框架來看，例如中華煤氣(00003)「其實唔係一隻股票，而係債券！」他並細談如何分析這類股份，以免被新能源的「故事」沖昏頭腦。



雖然中華煤氣幾乎被所有分析師評為「中性」甚至「沽售」，但股價卻於過去兩年累漲超過四成。葉捷賢直言，若只用股票角度來看該股並不實際，「30倍市盈率，股息回報率2.5厘，我都話沽呀！但佢連年送紅股，十年複合增長率8.4厘，邊度搵！」與此同時，煤氣公司用天然氣取代石腦油降低成本，本港煤氣費保持上升，因此不計中國業務，煤氣現金流已相當強勁。



又例如，粵海投資（00270）業務橫跨多個不同行業，莫非連粵海置地（00124）和粵海投資大廈的租務都要鑽研？他笑言，跟基金經理和投資總監等客戶溝通，最重要的是一針見血，指出一隻股票怎樣幫他們賺錢。他直指，粵投的核心主題不在地產，而是派息能力強。



至於「水電煤」股，雖然生態不同，但他說，始終離不開六個指標︰銷量、平均售價、成本、融資成本、稅和現金流。可能是曾在基金公司研究債券的關係，他特別着緊融資成本和現金流。他提醒，很多公司存在一個風險，就是盈利未計利息和稅項有機會好轉，但扣除利息後會走樣。融資成本沉重會影響資本開支，或拖慢擴張和未來增長，「諗錯融資成本走勢會好大鑊」。



以他今年最看淡的光伏為例，內地過去幾年大舉建設光伏，但領取補貼的項目大排長龍，很多項目其實無補貼「落袋」，導致不少盈利只是應收帳。如今融資成本上漲，去年興業太陽能（00750）債務違約和停牌，反映行業正承受苦果，「依家邊個仲有錢大規模起光伏電站？」



中央推出可再生能源電力配額制，要求各省每年電力消耗有特定比重是非水力可再生能源。但他直言，政策對清潔能源公司幫助有限。他解釋，風力和太陽能電供應不少，會製造大量綠色證書（買家可「宣稱」自己用了清潔能源電，滿足政府環保要求），壓抑綠證價格，不能根除企業收取補貼慢、現金流受阻的老問題。根治補貼「拖數」，還是要清潔能源平價上網，問題是煤價將來會下跌。



他又認為，風電股估值向上重估的動力會逐漸減弱，到了三、四月要局部止賺，因為市場已慢慢消化補貼回籠及棄風率下降的好消息。由於十三五規劃的風電和光伏建設目標已超額完成，綠證等政策只能減慢可再生能源補貼基金缺口擴大，預期十四五規劃風電和光伏建設速度會變得很慢。



一五年「扑中」長江基建（01038）會與電能實業（00006）合併的他，現時跟進的上市公司便多達29隻。他不評論究竟跟進近卅隻股票是否現今分析師行的「常態」，但覺得自己現時一條龍看電力和煤炭，可以更透徹了解電力行業，以及避免商品團隊看好煤價，電力組看好電企的潛在衝突。



談及日常工作，經常「四圍飛」的葉捷賢坦言吃力，「每日做13個鐘啦起碼，唔出差最遲朝早六點半起身，最遲七點九返到公司。」不過，「娶個鍾意買嘢嘅靚老婆，可以等自己保持工作熱誠同搵錢動力！」對於如何做好分析師，他說，有志入行者最重要是喜歡思考，凡事尋根究柢，如果在覆蓋的行業有工作經驗會更有幫助。

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