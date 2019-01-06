內房融資吃緊　奧園借平錢有法

去年內地房地產市場增速放緩，融資環境緊張，第四季更有不少內房透過不同途徑「撲水」，包括發行逾十厘高息美元債等。中國奧園(03883)副總裁兼國際投資集團總裁陳嘉揚接受東網專訪時直言，2018年房企生存得非常不容易，不過對前景未感悲觀，又強調總有辦法可以借到較便宜的資金，關鍵在於看準時機。



上周四，奧園公布將發行一筆息率7.95厘的2.75億美元債。他稱，在去年底不大可能以此條件發債，關鍵在於看準時機在「窗口期」發債，另外要與銀行保持良好關係，去年奧園就曾透過銀團及俱樂部貸款等，借過利息低至約6厘的三年期融資，相信房企「總有辦法借平錢」。



他續指，未來融資成本未見下調可能性，但見過去六個月當局因應中美貿易戰而加強推出對中小企的各項支持措施，雖然資金並非直接流入房地產板塊，內地整體流動性壓力有所緩解，市場資金變得較充裕，期待今年行業情況可比去年做得更好。



●今年可躋身千億俱樂部



該集團去年10月有一筆10億元（人民幣．下同）住房租賃專項債券被叫停審批。他承認在內地融資會受多方因素影響，但未感受到太大阻力，強調公司主要依靠項目開發貸款，其他途徑僅屬額外嘗試。



奧園去年全年合約銷售額達912.8億元，按年增長逾倍。陳嘉揚估計，可提前在今年躋身「內房千億俱樂部」，預期今年銷售額增長率將降至25%至30%。他解釋，行業都以現金流管理為首要任務，集團去年全年投地額為年度收入約三至四成，較年初預算約四至五成為少，但相信大型房企在融資、投地及銷售上都有規模優勢。



●港商廈項目冀年內入帳



奧園去年3月收購西半山燕貽大廈數伙，國際投資集團副總裁兼香港開發總經理黃偉良透露，已於去年第四季滿足強拍門檻及申請強拍令。另外，集團首個香港商廈項目「AOffice 46」料於月內開始拆售，他指出項目貨值約14億港元，計劃於2020年首季交付，期望盡快於今年第四季至明年初入帳；又指未來境外及海外發展將以中高檔住宅項目為主，商業項目為副，淨利要求10%以上。



該集團於去年九月就分拆物管業務奧園生活服務遞交上市申請，期望最快可在今年首季上市。據初步招股文件，奧園生活服務業務收入來源逾九成來自母企。陳嘉揚指，其商業項目管理業務佔比達四成，相信未來可在商場及商廈等項目上繼續拓展第三方收入比例，以減低對母企依賴。他又透露，旗下文化旅遊業務及電商平台奧買家未來都有潛力分拆上市。

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