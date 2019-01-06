金融市場隨時大反轉！多數英國人想「留歐」

英國國會或於1月14或15日票決脫歐協議，惟最新民調顯示，金融市場可能出現戲劇性轉變！



外國傳媒報道，雖然英國脫歐「大限」在3月29日屆滿，首相文翠珊仍爭取國會同意脫歐協議，惟周日(1月6日)公布、由YouGov所做的最新民調顯示，如果立即再度舉行脫歐公投，有46%英國人會投「留歐」，僅39%投「脫歐」，其餘的為「不知道」。若撇除「不知道」的人士，支持「留歐」的有54%，「脫歐」的僅46%，較2016年52%相對48%的比例更高。



調查又顯示，41%受訪者認為最終脫歐與否應交予公眾投票決定，僅36%認為國會可以代表人民決定。扣除「不知道」的受訪者，相關比例達53%對47%，即多於半數人民認為最終話事權取決於公眾，不是國會。

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