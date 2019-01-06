港股前瞻：人行放水利好宜短炒　券商指轉身要快

中國人民銀行上周五宣布全面調低金融機構的存款準備金率，加上美國聯儲局主席鮑威爾加息立場軟化、美國就業數據理想及投資者憧憬中美重啟貿易談判會有進展，上周五美股道指急漲超過七百點，證券界普遍看好本周初港股走勢，預期恒生指數有機會突破26,000點。不過，業界對港股漲勢能否持續有保留，建議投資者只宜短炒及轉身要快。



港股美國預託證券（ADR）上周五普遍做好，滙豐控股（00005）報65.2元，較香港上周五收市價高0.85元；騰訊控股（00700）報318.24元，高7.64元，按比例相當於恒指漲285點，高見25,911點。



信誠證券聯席董事張智威表示，明日港股或反映人行「放水」的利好作用，恒指有望高開在25,900點水平，技術上這是五十天移動平均線位置，而過去數個交易日恒指均未能企穩五十天線樓上，若能守穩將意味大市可看好一點。



他又說，本周四內地會公布生產物價及通脹數據，若與市場預期不符勢令港股轉趨波動，建議投資者在25,000至26,200點水平短炒為主。當中，近日表現強勢的股份如中國鐵塔（00788）、中國移動（00941）較為看好，但受負面消息困擾的手機設備股不宜沾手。



志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，投資者憧憬中美貿易談判會有較利好消息，加上人行「降準」，預期明日恒指可借勢衝破26,000點關，但能否保持漲勢要視乎是否有資金從黃金、日圓、美國國債等避險資產回流股市。恒指本周波幅介乎25,000至26,800點，建議想入市短炒的投資者轉身要快。受惠國際油價上周五漲勢，她認為石油股有短線投機機會。



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，人行「降準」是比較利好的消息，但不算太出乎市場預期之外，畢竟早前內地股市持續下跌，中央都要「焗住出手做嘢」。現時港股尚未擺脫中美貿易摩擦的困擾，恒指或會先挑戰26,000點水平，待有更多好消息才有望進一步挑戰26,400點。內銀股受惠「降準」，本周料可看高一線，手機設備股則宜避開。

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