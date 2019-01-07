港銀行貸款恐續放慢　銀公禤惠儀料今年僅單位數增長

今年香港銀行公會主席行由渣打銀行（香港）輪任，首次以銀公主席身份接受訪問的禤惠儀表示，今年香港面對不明朗外圍環境衝擊，實難獨善其身，即使銀行提前與企業客戶商討新融資安排，惟信貸前景未見樂觀，預期今年整體貸款僅錄低單位數增長。



外圍負面因素籠罩下，她直言難預測香港在中長期能否解決面對的挑戰，呼籲業界不能掉以輕心，銀公今年工作重點為「穩中求變」，冀從挑戰中尋找機遇。



不少中小型企業擔心中美互相加徵關稅影響業務前景，她表示，企業已紛紛提早作出中長期部署，考慮方案包括搬遷廠房、改變業務模式及生產線，銀行則因應情況提早與客戶計劃融資安排，強調銀行會做足信貸風險管理。至於會否擔心出現企業倒閉潮，她指個別中小企資金狀況較為緊張，但企業整體信貸質素穩健，目前並未形成「倒閉潮」。



根據香港金融管理局數據顯示，2018年首11個月香港銀行業年率化貸款增長為4.4%，2017年同期為16.1%。她直言外圍環境未明朗，今年香港貸款需求繼續放緩不足為奇。不過，由於香港自身經濟基調未見改變，預期今年整體貸款錄低單位數增長，重演2016年及2009年的負增長機會較微。



金管局最快今年首季批出虛擬銀行牌照，市場擔心會對香港傳統銀行帶來經營壓力。她認為虛擬銀行理念可為業界帶來新的營運模式、新客戶體驗及科技應用，對實體銀行運作有參考價值，期望見到「個餅愈來愈大」、有更多新參與者進入市場，業界亦會相應提高金融科技上的技術。



按照有關當局的框架，開放應用程式介面（API）將分四階段落實，首階段為開放銀行產品資料予第三方機構，將方便市民進行格價。她表示，業界正密鑼緊鼓預備首階段工作，並會以保護客戶私隱為首要，會先觀察首兩階段的工作進程，以及市場接受程度，冀於安全度及便利性取得平衡。



近月信貸資料庫環聯被揭系統存在保安漏洞，她說業界對第三方服務提供者要求嚴謹，公會亦已要求環聯在指定時間內作出補救方法，提高市民私隱的保障，倘若環聯提出的補救措施未能達標，她指不排除任何可保障市民私穩的方案。

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