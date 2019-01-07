古勝：中資券商股順勢跟進

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股2019年首周走勢夠晒蠱惑，上周五更加唔受美股及外圍不景氣而抽上，原來春江水暖鴨先知！上周五收市後，中央終於出手，人行決定全面下調金融機構存款準備金率1個百分點，估計此次降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣。



恒指偷步抽升561點，收報25,626點，國指則升194點報10,029點，主板成交增至804億元。至於滬綜指都升番2%。



中美貿易戰都打咗成三季，從去年12月內地官方及財新製造業採購經理指數(PMI)反映內地經濟受打擊非淺，再係咁落去，內地經濟隨時出事。加上春節臨近，如果新年都刺激唔到消費，再一個唔好彩外圍有乜冬瓜豆腐，咁2019年就真係無眼睇。當然，除人行放水外，市場憧憬中美兩國今個星期貿易磋商會有好消息，都係刺激股市的另一因素。



從基本面睇，中央放水，股市能否「水到渠成」就未知，但部分直接受惠的板塊，短期氣氛就必然有改善，最直接的首推券商股。事關無論大市升定跌，魚缸「有水到」自然有利可圖。中信證券(06030)、海通證券(06837)、中國銀河(06881)、廣發証券(01776)、招商證券(06099)、中金公司(03908)及HTSC(華泰證券)(06886)等上周五全線抽上，值得順勢跟進。



相對而言，港交所(00388)以及本地證券股並非直接受惠，所以只可作為次選，除非港股整體氣氛突然大幅改善，否則都係直接吼中資券商股較上算！



另外，若然市場氣氛因為人行放水而大幅改善，則權重股有機會跟隨指數向上，首選又係隻騰訊(00700)。無他，大戶要推升指數就必須靠比重最大的騰訊，所以如果要博港股反彈，簡簡單單買騰訊，亦算係懶人投資法之一。



走勢上，騰訊股價早前已彈過一輪，近期主要在300至325元水平反覆，短期若在大成交配合突破320元短線阻力，應可順勢再上。不妨吼位買入，目標價335元，止蝕位309元。



至於其他中資金融板塊，就唔建議大手押注。事關中央今轉放水，重新展開「大水漫灌」，暗示內地經濟或到了「不救不可」的地步，試問作為百業之母的內銀豈會有生機？其次，未來若有部分中小型民企救唔番，或內地爆出新一輪債務危機，屆時內銀又不得不「犧牲小我，完成大我」，增加內銀未來壞帳風險。



另外，魚缸有水到，A股長遠救唔救得番就未知，但內險股的投資收益點都會受惠。可惜睇見中國人壽(02628)及中國平安保險(02318)兩隻龍頭內險近期的走勢，又真係買唔落手！

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