黃國英：等執平貨會蹉跎歲月

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，多得鮑威爾一錘定音，在強勁就業數據後放鴿，美股才會愈升愈勁。暫時形勢當然偏好，但大部分投資者相信都會偏向審慎，不會太進取，令到最終上升空間看來有限。在這種環境，靠邊站的就惟有繼續靠邊站。



等股災執平貨發達的核心思想，其實和好友一樣，都是股票只要夠平，便無懼短期不利因素，長線遲早會升。唯一的不同，在於甚麼水位才叫做平。可是專業投資者多數以選股作為主要招數，以防範預測市況出錯的風險，所以好股打折往往有限，近來本地地產股跌得少升得快，便是很好的說明。



外行人純粹以指數看世界，是很難在現代兩極化市況中覓食。現在的基本因素，遠比2017年年初大時代2.0的起步點差，水位卻高出一大截，就是好股在兩個周期之後，雖然大起後大落，卻依然有頗大進步。指數不易跌到一般人的理想位，於是只有一味等，到將來有朝一日雨過天青，無得再等，便多數以追買落後股作結。



恒指只不過是挑戰26,000點，自己亦仍然有大筆數要追，但市場開始回到正軌，並非好股衰股一齊亂咁沽。死守香港高息股已經開始有回報，雲計算股亦終於有起色。保持核心持倉，長期作戰的確很辛苦，可是不上擂台捱過打，就不會有金腰帶。



追求無痛發達，只會聰明反被聰明誤，蹉跎歲月。反而不斷和市場過招期間，一路調整，不知不覺間會因應最新形勢，執靚組合，有較大機會突圍。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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