劉嘉晉：水果加工業發展空間大

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，中國已成為世界上最大的水果出產國，居於全球13個產量超過1,000萬噸的國家之首。近年來，內地水果種植面積不斷擴大，水果生產不僅滿足了國內需求，也擴大了出口量。隨着新零售、生鮮便利等風口的出現和興起，令水果加工行業亦將一同起飛，因行業可改善水果風味，提高食用價值和效益，有效地延長水果供應時間。



近年來，「綠色、天然」概念盛行，果汁飲料消費持續增長，已成為飲品的主力，預計未來幾年，每年增幅在10%以上。內地目前人均果汁消費量僅及世界平均水平的十分之一，發達國家的四十分之一，具有極大的消費增長空間。故此，專注在此行業發展的公司將能直接受惠，如海升果汁(00359)、中國食品(00506)及森美控股(00756)及天韻國際(06836)將能直接受惠。



去年10月，四川發展國際成為天韻的單一大股東，是對公司的高度肯定及看好其未來發展，公司將通過擴大國際及內地產品的銷售網絡提升市場銷售份額，以推動優質農產品及相關加工產品走向世界，打造高端品牌。



公司產品組合將更多元化，並擴展至功能食品及飲料產品，提升生產的靈活性及產能，以增加收入來源。預期內地整體水果產量上升，令到產品成本回落，料去年下半年盈利增長維持穩定。現價吸引，中線目標1.3元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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