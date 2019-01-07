周樂樂：政策轉鬆　吼優質龍頭股

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受利淡經濟數據與降準的刺激下，A股走勢呈先低後高。一周累計，滬綜指漲0.66%、深成指跌0.06%。28個申萬一級行業中，17個上漲，11個下跌。其中，最強五大行業指數是國防軍工、非銀金融、銀行、商業貿易、農林牧漁；最弱五大行業是休閒服務、醫藥生物、電子、建築材料、輕工製造。



從數據來看，市場整體偏弱，風險偏好下降，大藍籌走勢相對強，中小市值的題材股相對偏弱；受惠於貨幣寬鬆與軍工改革的國策的行業較強，受壓於行業政策調整與高估值的行業走勢弱。



市場消息來看，中國12月數據顯示經濟下行壓力加大，需求疲弱與產品價格持續下行、去庫存壓力與進出口壓力劇增，導致製造業收縮跌破榮枯線。建築業、鐵路運輸、電訊廣播電視與衞星傳輸服務、貨幣金融、保險業與其他金融等商務活動指數仍在60以上，抵銷道路運輸、郵政、餐飲、資本市場服務與房地產等收縮，支撐非製造業PMI維持50以上。



為了應對經濟下行，中國政府反周期調控機制啟動，增加高鐵、5G、電網等基建投資，提前將2019年轉移支付1.66萬億元人民幣財政資金下達全國地方政府，提速地方政府債務發行支持基建投資。在增加政府債券、ABS、大企業發債等發行規模的同時，為避免市場流動性緊張，央行定向降準專項全面降準，釋放萬億補充市場注入流動性。



另外，中美爭端的解決前景是影響2019年全球股市走勢的關鍵因素，筆者偏向樂觀。隨着美國經濟下跌與美股進入熊市，美國對華強硬派缺乏底氣，美國跨國公司與大型金融財團對中國態度分化，中美互惠的聲音出現。



美國盟友歐洲與日本，繼續解決短期經濟問題，無法支撐美國對華強硬派可能帶來的全球經濟蕭條。同時，美國的通脹、就業等數據正轉弱，聯儲局加息依據正發生改變，今年停止加息的概率增大。



綜合來說，中國財政政策與貨幣政策轉鬆，預計能夠支撐經濟企穩；中美貿易談判預期偏樂觀，利於市場信心恢復。A股市場進入投資價值區間，政策底已現。春季資金的躁動，利於優質股份估值修復。然而，仍需慎防外部環境惡化與國內整頓形勢的不確定性。投資策略是穩健策略，穩定現金流、估值偏低的優秀龍頭股。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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