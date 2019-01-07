陳政深：實體經濟弱　「穩字派」揀中電

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股2019年首周偏弱，但經歷一輪波動後，總算可守於10天線以上。以收市計，恒指上周幸暫未失守25,000點。技術上，去年10月底的島形頂部，即24,960點左右位置，暫可視為一個關鍵水平，如果恒指在後市跌穿此一位置，則去年低位即24,500點左右位置防守力亦將有限；反之，如指數在有關水平暫可一守，則1月不宜看得太淡，甚至可挑戰26,400點附近的100天線。



宏觀面上，人民銀行上周五宣布下調存款準備金率1個百分點，在本月15日及25日分別下調0.5個百分點，將可為市場釋出1.5萬億元人民幣的資金。再考慮到今年第1季到期的中期借貸便利不再續做的因素，淨釋放長期資金約8,000億元人民幣。市場一直憂慮因去槓桿及再融資壓力而來的資金面緊張局面，應可暫告紓緩，從而利好市場氣氛。



不過，筆者始終認為，全年環球股市走勢仍將受制於漸見疲態的實體經濟，而上半年整體大市仍會較為波動，出現有波幅、無升幅的現象，投資者若想在此市況之下穩定整體持倉，不妨吼位收集公用股。



幾隻主流公用股當中，中電控股(00002)相對落後，股份現價股息率有逾3厘，以其管治質素而言，算是有一定吸引力，而其過往一段時間的派息紀錄亦都一向良好。



隨着工商活動的增加及新建住宅之落成，加上海外業務的推動，公司早前亦與機管局簽訂了供電協議，未來一段時間仍可望為股東帶來穩定回報。投資者可考慮在目前86.8至89.9元的橫行區收集，跌穿84.7元止蝕，上望前高位97元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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